Прокуратура обязала ОАО "Нижновэлектросетьремонт" погасить долги по зарплате работникам в сумме более 2 млн рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура обязала ОАО "Нижновэлектросетьремонт" погасить долги по зарплате работникам в сумме более 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 26 сентября 2017 года.

По результатам проверки установлено, что ОАО "Нижновэлектросетьремонт", выполняющее работы по обслуживанию и ремонту электросетей на территории области, по состоянию на август 2017 года имело задолженность перед 46 работниками по выплате заработной платы в размере свыше 2 млн рублей. Задолженность образовалась за период июнь-июль 2017 года.

Прокуратурой была проведена встреча с трудовым коллективом, директору предприятия объявлено предостережение и внесено представление. Задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

Также в отношении директора возбуждено административное дело по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Нижегородской области.