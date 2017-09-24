Два человека пострадали при столкновении автомобиля с лосем в Дзержинске Нижегородской области 25 сентября Происшествия

Два человека пострадали при столкновении автомобиля с лосем в Дзержинске Нижегородской области 25 сентября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 21:00 на 396 км автодороги Москва – Уфа. Согласно информации, 21-летний водитель автомобиля Kia (стаж два года) совершил наезд на лося, вышедшего на проезжую часть перед близко идущим транспортом.

В результате ДТП водитель и 22-летняя девушка-пассажир Kia были госпитализированы с закрытыми черепно-мозговыми травмами.