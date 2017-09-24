Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
26 сентября 2017 11:18  [58] Мужчина пострадал на пожаре в с.Спасское Нижегородской области 25 сентября
26 сентября 2017 10:50  [90] Обвиняемый в покушении на убийство малолетнего подросток предстанет перед судом в Нижегородской области
26 сентября 2017 10:47  [96] Два человека пострадали при столкновении автомобиля с лосем в Дзержинске Нижегородской области 25 сентября
26 сентября 2017 10:39  [97] Губернатор Краснодарского края поручил оказать помощь пострадавшим нижегородским паломникам
26 сентября 2017 10:19  [175] МВД рассматривает версию об уснувшем за рулём водителе в качестве причины ДТП в Краснодарском крае
26 сентября 2017 09:57  [92] Прокуратура обязала ОАО "Нижновэлектросетьремонт" погасить долги по зарплате работникам в сумме более 2 млн рублей
26 сентября 2017 09:30  [250] Пассажиры попавшего в ДТП автобуса в Краснодарском крае были нижегородскими паломниками
26 сентября 2017 08:58  [345] Шесть пассажиров следовавшего из Адлера в Нижний Новгород автобуса погибли в ДТП на трассе "Дон"
25 сентября 2017 11:55  [210] Двое врачей в Павловском районе Нижегородской области получили условные сроки за смерть пациента
25 сентября 2017 11:50  [190] Пропавший в Нижегородской области Валерий Криворучко найден живым
Происшествия

Два человека пострадали при столкновении автомобиля с лосем в Дзержинске Нижегородской области 25 сентября

26 сентября 2017 10:47  [96] Происшествия

Фото: Министерство экологии Нижегородской области

Два человека пострадали при столкновении автомобиля с лосем в Дзержинске Нижегородской области 25 сентября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 21:00 на 396 км автодороги Москва – Уфа. Согласно информации, 21-летний водитель автомобиля Kia (стаж два года) совершил наезд на лося, вышедшего на проезжую часть перед близко идущим транспортом.

В результате ДТП водитель и 22-летняя девушка-пассажир Kia были госпитализированы с закрытыми черепно-мозговыми травмами.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph