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Экономика

ЗС НО одобрило увеличение авансового платежа по налогу для трудовых мигрантов на 2,5% в 2018 году

26 сентября 2017 10:56  [63] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило увеличение авансового платежа по налогу для трудовых мигрантов на 2,5% в 2018 году. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 26 сентября 2017 года.

Депутаты в двух чтениях закон "Об установлении на 2018 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, на территории Нижегородской области". Документ предполагает, что коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, на 2018 год составит 2,05. При этом размер фиксированного авансового платежа составит 3 тысячи 992 рубля. В 2017 году он составлял 3 тысячи 895 рублей. Таким образом, рост составит 2,5%.

СПРАВКА:
Согласно действующему с 2015 года механизму расчета, фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год приказом министерства экономического развития РФ, а также на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, устанавливаемый на соответствующий календарный год законом субъекта РФ.

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