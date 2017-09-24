Михаил Бабич, Валерий Шанцев и митрополит Георгий в Москве обсудили возрождение Саровской пустыни Общество

Заседание попечительского совета Фото: Сайт полномочного представителя президента РФ в ПФО

Второе заседание Попечительского совета по возрождению Успенской Саровской пустыни и Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря прошло Москве 25 сентября 2017 года. Об этом сообщается на сайте полномочного представителя президента РФ в ПФО.

В заседании под председателем полпреда Михаила Бабича приняли участие помощник Президента РФ Андрей Белоусов, губернатор Валерий Шанцев, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, игумен Свято-Успенского мужского монастыря Никон (Ивашков), настоятельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря Игумения Сергия (Конкова), замминистра финансов РФ Андрей Иванов, директор по развитию ПСР ГК "Росатом" Сергей Обозов, директор по развитию Благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского Дмитрий Урусов, представители бизнеса.

В состав Попечительского совета на заседании были включены президент ОАО "РЖД", Олег Белозеров и министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

Открывая заседание Совета, Бабич отметил, что за полгода удалось провести значительную работу по решению вопросов о выводе за пределы исторической территории монастырей административных и иных сторонних структур. "Также, из федерального и регионального бюджетов запланировано выделение значительных финансовых средств, получена финансовая помощь спонсоров", - отмечается в сообщении.

"Остается актуальной проблема разработки концепции назначения и использования высвобождаемых зданий, часть которых является объектами религиозного назначения. Она подразумевает историческую реконструкцию памятников, благоустройство прилегающей территории в неразрывной связи с возможностями их туристического использования. Также мы с вами должны проработать транспортную логистику для привлечения туристов и паломников. В пик паломнических поездок количество желающих посетить обители в несколько раз превышает возможности их размещения", - отметил полпред.

В ходе заседания была утверждена "дорожная карта" по воссозданию исторического облика Саровской и Дивеевской обителей.

Напомним, первое заседание Совета состоялось 25 марта 2017 года. Его решением создана рабочая группа, которую возглавил заместитель полномочного представителя Игорь Паньшин.

СПРАВКА:

Свято-Успенский мужской монастырь Саровская пустынь основан в начале XVII века на севере Тамбовской губернии в Темниковском уезде (ныне г.Саров Нижегородской области). Известен как место, где подвизался преподобный Серафим Саровский, один из самых почитаемых православных подвижников и святых.

Серафимо-Дивеевский женский монастырь считается наряду с Иверией (современная Грузия), Святой горой Афон (Греция) и Киево-Печерской лаврой (Украина) четвертым уделом Пресвятой Богородицы и единственным в России. Особое значение монастырь приобретает после монашеского подвига преподобного Серафима Саровского.