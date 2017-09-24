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Происшествия

Мужчина пострадал на пожаре в с.Спасское Нижегородской области 25 сентября

26 сентября 2017 11:18  [60] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина пострадал на пожаре в селе Спасское Нижегородской области 25 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в частном доме поступило в ЦУКС МЧС в 01:17. По данным МЧС, в результате пожара сгорела кровля, обгорела внутренняя отделка и имущество в доме на общей площади 60 кв.м. Кроме того, получил ожоги второй степени 35% тела 35-летний хозяин дома. Мужчина был госпитализирован в ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница".

Предположительно, причиной пожара стала неосторожность при курении хозяина дома.

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