Мужчина пострадал на пожаре в с.Спасское Нижегородской области 25 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина пострадал на пожаре в селе Спасское Нижегородской области 25 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в частном доме поступило в ЦУКС МЧС в 01:17. По данным МЧС, в результате пожара сгорела кровля, обгорела внутренняя отделка и имущество в доме на общей площади 60 кв.м. Кроме того, получил ожоги второй степени 35% тела 35-летний хозяин дома. Мужчина был госпитализирован в ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница".

Предположительно, причиной пожара стала неосторожность при курении хозяина дома.