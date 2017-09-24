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Общество

Депутаты ЗС НО запретили митинги и отменили закон о тишине на время проведения ЧМ-2018

26 сентября 2017 11:37  [92] Общество
Эмблема ЧМ по футболу 2018

Эмблема ЧМ по футболу 2018

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области одобрили отмену закона о тишине на период проведения ЧМ-2018. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 26 сентября 2017 года.

Изменения предполагают, что действие закона о тишине не будет распространяться на период проведения мероприятий Чемпионата мира. При этом во втором чтении депутаты приняли поправку к законопроекту, в соответствии с которой на период ЧМ запрещается проведение митингов.

Кроме того, во время ЧМ регион бесплатно предоставит в пользование оргкомитету "Россия-2018" и его дочерним компаниям тренировочные площадки для футболистов. Это будет возможно за 14 дней до первого матча и в течение пяти дней после последнего. Помимо этого, в Нижнем Новгороде должен быть создан центр продажи билетов на матчи, который будет расположен во Дворце спорта.

Также, согласно законопроекту, Нижегородская область должна будет обеспечить размещение сотрудников, командируемых в Нижний Новгород для обеспечения безопасности правопорядка, в общежитиях ресурсных центров.

Напомним, в мае 2017 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о привлечении военных к мероприятиям по проведению ЧМ-2018.

Матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.

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