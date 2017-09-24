ЗС НО одобрило запрет митингов на ул. Б. Покровской в Нижнем Новгороде Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило запрет митингов на ул. Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 26 сентября 2017 года.



Против проекта изменений в закон "О публичных мероприятиях, проводимых на территории Нижегородской области" выступили зампредседателя ЗС НО Владислав Егоров (фракция КПРФ) и Юрий Лебедев (фракция "Единая Россия").



"Это опасный шаг, когда целая улица запрещается для проведения общественно-политических мероприятий. Что плохого в том, что выходят люди и спокойно, без звукоусиления, выражают свою позицию?", - отметил Егоров.



Юрий Лебедев также выразил убежденность в том, что нельзя ограничивать жителей Нижнего Новгорода в праве выражать свое мнение. "Хозяева в этом городе не мы с вами, не областное правительство, а жители города", - подчеркнул Юрий Лебедев.



В защиту законопроекта выступили депутаты Василий Суханов (фракция "Единая Россия") и Александр Шаронов (фракция "Единая Россия").



"Улица Большая Покровская - туристическое место, и не нужно экскурсантов "пугать" политическими мероприятиями. Скоро в городе будут проходить мероприятия Чемпионата мира по футболу, эта территория будет зоной болельщиков. Также в 2018 году мы будем праздновать 150-летие со дня рождения Максима Горького. Нагрузка на эту улицу с точки зрения проведения культурно-массовых мероприятий будет гигантская. Если мы загрузим ее еще и общественно-политическими мероприятиями, то это будет коллапс", - сказал Суханов.



Шаноров высказал мнение, что граждане должны иметь площадки, где люди выражают свою позицию, но поскольку регион нацелен на развитие туризма, данную зону лучше освободить от "не связанных с этим вещей". Также депутат акцентировал внимание на геометрии улицы, которая не будет способствовать уходу от конфликта, если таковой возникнет между теми, кто хочет о чем-то заявить, и теми, кто с ними не согласен.



По итогам обсуждения за законопроект проголосовали 37 депутатов, против - восемь.



Напомним, данная инициатива рассматривалась региональным парламентом в марте 2016 года. Тогда вопрос был снят с повестки заседания Заксобрания, поскольку глава региона принял решение его отозвать.