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Происшествия

Житель Выксунского г.о. Нижегородской области подозревается в убийстве бывшего зятя из-за квартиры

26 сентября 2017 12:16  [76] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Выксунского г.о. Нижегородской области подозревается в убийстве бывшего зятя из-за квартиры. Об этом пресс-служба СУ СК по региону сообщила 26 сентября 2017 года.

По версии следствия, днем 24 сентября 2017 года на улице в п. Дружба подозреваемый нанес не менее 13 ножевых ранений бывшему зятю. От полученных повреждений 42-летний мужчина скончался.

"Причиной произошедшего послужил длительный конфликт из-за квартиры, которую приобрели еще в браке дочь подозреваемого и ее бывший муж", - пояснила пресс-служба.

В отношении 54-летнего подозреваемого возбуждено дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Он был задержан и сознался в содеянном. Оба фигуранта трудоустроены, ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Напомним, в мае СУ СК сообщало, что мужчина подозревается в убийстве тещи из-за выселения его из дома в Нижегородской области.

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