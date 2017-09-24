Трое детей отравились угарным газом в Нижнем Новгороде 26 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Трое детей отравились угарным газом в Нижнем Новгороде 26 сентября 2017 года. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.

По предварительным данным, сегодня утром в квартире, расположенной на пятом этаже пятиэтажного дома по ул. Пушкина трое детей (двое 2012 года рождения и одна девочка 2014 года рождения) почувствовали недомогание. Каретой скорой помощи они доставлены в детскую областную больницу. У пострадавших имеются признаки отравления угарным газом.

Отмечается, что квартира оборудована газовой колонкой. Предварительно, в то утро она погасла в тот момент, когда отец детей находился в ванной комнате.

В ходе проверки следователям предстоит выяснить, было ли исправно газовое оборудование, находившееся в квартире, а также имелись ли нарушения со стороны ресурсоснабжающей организации при оказании услуг газоснабжения. Кроме этого, будет установлено, имелись ли неисправности вентиляционных каналов. В настоящее время следователи СК продолжают работать на месте происшествия.