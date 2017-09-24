Нижегородское "Торпедо" победило владивостоксий "Адмирал" со счетом 3:0 Спорт

Нижегородское Торпедо победило владивостоксий Адмирал со счетом 3:0 Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский ХК "Торпедо" 25 сентября 2017 года победил владивостоксий "Адмирал" со счетом 3:0. Об этом сообщается на сайте клуба.



"Всухую одолев "Адмирал" из Владивостока, хоккеисты "Торпедо" оформили третью победу из трех возможных в завершившейся домашней серии", - отмечается в сообщении.



На сайте говорится, что в первом периоде нижегородцы на правах хозяев приступили к планомерной осаде ворот Игоря Бобкова, и точный "выстрел" в верхний угол в исполнении Дениса Баранцева стал справедливым вознаграждением за старание – 1:0.



Второй период ознаменовался резким ростом нагрузки на оборонительные редуты "Торпедо" и голкипера Станислава Галимова. Виной тому – слишком частые удаления, которые гости раз за разом трансформировали в опасные моменты. Однако, самоотверженно действуя близ своих ворот, "автозаводцы" справились и сохранили лидерство в счете.



На десятой секунде третьего периода Евгений Грачёв был близок к удвоению счета, однако гостей выручила штанга. В дальнейшем стойка ворот еще дважды спасала "Адмирал" от неминуемых голов, однако даже доля невезения не помешала "автозаводцам" довести дело до победы. Егор Дугин заставил "Адмирал" капитулировать во второй раз, а Денис Паршин подвел черту под успешным исходом, поразив пустые ворота - 3:0.



"Первые десять минут провели здорово. Был и азарт, и навал. Забив гол, немного расслабились. "Адмирал" - очень быстрая техничная команда, и нам было тяжело. Второй период мы уступили, заработали пару ненужных удалений, после чего соперник нас поджал. Хорошо, что выстояли, и Галимов выручил. В третьем периоде мы сыграли так, как и должны действовать", - приводятся в сообщении слова главного тренера "Торпедо" Петериса Скудры.



Сейчас клубу предстоит сыграть четыре игры на выезде: 29 сентября состоится матч с подмосковным "Витязем", 1 октября с московским ЦСКА, 3 октября с клубом Йокерит из Хельсинки и 5 октября с клубом Слован из Братиславы.



Ближайшая игра ХК "Торпедо" в Нижнем Новгороде состоится 9 октября с казанским "Ак Барсом".