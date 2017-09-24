Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Бизнес
26 сентября 2017 12:57  [60] Компания "Моё дело" предоставит до шести месяцев бесплатной онлайн-бухгалтерии клиентам Альфа-Банка
26 сентября 2017 11:22  [153] Нижегородское Заксобрание одобрило предоставление 7,8 млрд рублей льгот ВМЗ
25 сентября 2017 16:13  [137] Нижегородский "Завод Красный Якорь" оснастил якорными цепями атомный ледокол "Сибирь"
25 сентября 2017 15:59  [138] Промсвязьбанк запустил новый канал продаж расчётно-кассового обслуживания
25 сентября 2017 15:01  [142] Промсвязьбанк внедряет решения Host-to-Host для корпоративных клиентов
25 сентября 2017 11:00  [262] Нижегородский проект "Окский берег" вошёл в тройку финалистов конкурса минстроя РФ в сегменте малоэтажного строительства
25 сентября 2017 10:53  [255] "Региональный парламент всегда будет поддерживать крупные инвестпроекты в сфере металлургии", - Евгений Лебедев
23 сентября 2017 12:18  [515] Пресс-тур на производственные площадки "АФГ Националь"
22 сентября 2017 15:07  [399] Продажи новых легковых автомобилей в Нижегородской области выросли на 18,6% за восемь месяцев 2017 года
22 сентября 2017 14:52  [293] "Данфосс" вложила 170 млн рублей в производство пластин для теплообменников в Дзержинске
Бизнес

Компания "Моё дело" предоставит до шести месяцев бесплатной онлайн-бухгалтерии клиентам Альфа-Банка

26 сентября 2017 12:57  [60] Бизнес

Компания "Моё дело" предоставит до шести месяцев бесплатной онлайн-бухгалтерии клиентам Альфа-Банка. Об этом сообщает пресс-служба банка 26 сентября 2017 года.

Согласно информации, клиенты Альфа-Банка – индивидуальные предприниматели и компании малого бизнеса - могут получить шесть месяцев бесплатного обслуживания онлайн-сервиса для ведения бухгалтерского, кадрового и налогового учета от компании "Мое дело". "Сразу после регистрации в сервисе клиентам Альфа-Банка предоставляются три месяца бесплатного обслуживания, еще три месяца в подарок предприниматель получает при оплате сервиса за 12 месяцев", - сообщается в пресс-релизе.

"Таким образом, предприниматель, становясь нашим клиентом, может сэкономить на онлайн-бухгалтерии до 17,5 тысяч рублей единоразово и около трёх тысяч рублей в месяц" - прокомментировал руководитель блока "Массовый бизнес" Альфа-Банка Денис Осин.

Сообщается, что функционал сервиса "Мое дело" позволяет рассчитывать, оплачивать и уменьшать налоги и взносы, сдавать отчетность, создавать и контролировать счета на оплату, акты, накладные и другие документы. В личном кабинете сервиса можно оформлять кадровые документы и проводить начисление зарплаты.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph