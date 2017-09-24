Компания "Моё дело" предоставит до шести месяцев бесплатной онлайн-бухгалтерии клиентам Альфа-Банка Бизнес

Компания "Моё дело" предоставит до шести месяцев бесплатной онлайн-бухгалтерии клиентам Альфа-Банка. Об этом сообщает пресс-служба банка 26 сентября 2017 года.

Согласно информации, клиенты Альфа-Банка – индивидуальные предприниматели и компании малого бизнеса - могут получить шесть месяцев бесплатного обслуживания онлайн-сервиса для ведения бухгалтерского, кадрового и налогового учета от компании "Мое дело". "Сразу после регистрации в сервисе клиентам Альфа-Банка предоставляются три месяца бесплатного обслуживания, еще три месяца в подарок предприниматель получает при оплате сервиса за 12 месяцев", - сообщается в пресс-релизе.

"Таким образом, предприниматель, становясь нашим клиентом, может сэкономить на онлайн-бухгалтерии до 17,5 тысяч рублей единоразово и около трёх тысяч рублей в месяц" - прокомментировал руководитель блока "Массовый бизнес" Альфа-Банка Денис Осин.

Сообщается, что функционал сервиса "Мое дело" позволяет рассчитывать, оплачивать и уменьшать налоги и взносы, сдавать отчетность, создавать и контролировать счета на оплату, акты, накладные и другие документы. В личном кабинете сервиса можно оформлять кадровые документы и проводить начисление зарплаты.