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Происшествия

Аварийные службы устраняют провал грунта на ул. Варварской в Нижнем Новгороде

26 сентября 2017 13:19  [165] Происшествия
Аварийные службы устраняют провал грунта на ул. Варварской в Нижнем Новгороде

Аварийные службы устраняют провал грунта на ул. Варварской в Нижнем Новгороде

Фото: "Регион 52 - Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Провал грунта из-за повреждения трубопровода произошёл на ул. Варварской в Нижнем Новгороде 26 сентября 2017 года. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети.

Согласно информации, утром 26 сентября на ул. Варварской в районе дома №14 образовался провал, из которого шёл пар.

Как стало известно НИА "Нижний Новгород", здесь произошёл прорыв магистрального трубопровода ОАО "Теплоэнерго". По данным на 13:00, движение по улице ограничено, полностью остановлено движение троллейбусов.

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