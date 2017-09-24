Аварийные службы устраняют провал грунта на ул. Варварской в Нижнем Новгороде
Провал грунта из-за повреждения трубопровода произошёл на ул. Варварской в Нижнем Новгороде 26 сентября 2017 года. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети.
Согласно информации, утром 26 сентября на ул. Варварской в районе дома №14 образовался провал, из которого шёл пар.
Как стало известно НИА "Нижний Новгород", здесь произошёл прорыв магистрального трубопровода ОАО "Теплоэнерго". По данным на 13:00, движение по улице ограничено, полностью остановлено движение троллейбусов.
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