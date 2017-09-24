Мультимодальные перевозки. Суть услуги

Мультимодальная перевозка грузов - это транспортировка, предусмотренная строгими рамками договора между клиентом и исполнителем. При этом могут применяться самые различные виды транспорта. Главная цель – оптимизировать маршрут, и сократить время доставки груза из одного пункта в другой. Особенность такой разновидности услуги заключается в том, что исполнитель в данном случае выступает в качестве генерального подрядчика. При необходимости он может привлекать к решению задачи «третьих лиц» или контрагентов, но ответственность перед заказчиком всегда будет лежать только лишь на его плечах.

Обычно организация поставки мультимодального груза начинается с планирования маршрута. Исполнителем тщательным образом продумывается и прорабатывается график движения, рассматривается необходимость в пунктах перегрузки и стоянках. Вопросу проработки всех деталей уделяется максимум внимания, поскольку для клиента важна оперативность и точность.

Мультимодальные перевозки чаще всего используются в ситуации, когда прямое транспортное сообщение, где достаточно будет одного вида транспорта, между отправителем и получателем, невозможно. В некоторых случаях такой вариант оптимален и тогда, когда стоимость транспортировки отличается значительной величиной. Здесь речь идет об одном транспортном средстве. Иногда дешевле отдать предпочтение комплексному подходу. Когда необходимо доставить груз за оптимально короткий промежуток времени, то «ставка» на мультимодальные перевозки так же может оказаться единственно правильной.

Если заказывать перевозку у различных исполнителей, то такой способ именуется интермодальным. Его недостатки по отношению к мультимодальному очевидны. В последнем случае можно свести бумажную волокиту к минимуму и до предела оптимизировать организационный процесс.



Интермодальные поставки усложняют процесс поиска виновного, если произошел форс-мажор: сроки поставки были грубо нарушены или товар утратил свою презентабельность. Финансовая выгода так же может оказаться сомнительной, поэтому выбор в пользу мультимодальных перевозок кажется очевидным.