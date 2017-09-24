Более 100 человек примут участие в музыкальном фестивале "Битва хоров" в Дзержинске 28 сентября

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Более 100 человек примут участие в молодёжном музыкальном фестивале "Битва хоров" в Дзержинске 28 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В фестивале примут участие воспитанники и специалисты клубов социально-досугового центра "Созвездие".
Согласно информации, участниками фестиваля станут более 100 человек из 11 клубов, которые представят свои музыкальные номера. В финале фестиваля состоится большой танцевальный флешмоб участников и зрителей.
Мероприятие состоится в 16:30 на сцене городского Парка культуры и отдыха.
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