Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Культура и отдых
26 сентября 2017 15:12  [38] Более 100 человек примут участие в музыкальном фестивале "Битва хоров" в Дзержинске 28 сентября
26 сентября 2017 13:42  [122] Суд не усмотрел в действиях собственников снесенного ДК в Балахне Нижегородской области состава правонарушений
25 сентября 2017 18:16  [186] Коллекция "Vivat, Vintage" Ольги Рыхловой открыла фестиваль "Russian fashion days" в Италии
23 сентября 2017 10:13  [301] "Актерская работа только кажется простой, на деле это труд до седьмого пота", - Игорь Рожковский
23 сентября 2017 10:00  [529] Благотворительный спектакль "Не может быть"
22 сентября 2017 18:40  [461] Выксунский металлургический завод отмечает 260-летие
22 сентября 2017 18:18  [421] Афиша культурных событий в Нижнем Новгороде 22 - 29 сентября 2017 года
21 сентября 2017 18:33  [377] Состояние парков в Нижнем Новгороде
20 сентября 2017 19:42  [236] Ведущие т/к "Волга" встретятся с нижегородцами на празднике ул. Рождественской в Нижнем Новгороде
20 сентября 2017 18:50  [174] Арзамасский драмтеатр в Нижегородской области представил премьеру спектакля "Зыковы"
Культура и отдых

Более 100 человек примут участие в музыкальном фестивале "Битва хоров" в Дзержинске 28 сентября

26 сентября 2017 15:12  [38] Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Более 100 человек примут участие в молодёжном музыкальном фестивале "Битва хоров" в Дзержинске 28 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В фестивале примут участие воспитанники и специалисты клубов социально-досугового центра "Созвездие".

Согласно информации, участниками фестиваля станут более 100 человек из 11 клубов, которые представят свои музыкальные номера. В финале фестиваля состоится большой танцевальный флешмоб участников и зрителей.

Мероприятие состоится в 16:30 на сцене городского Парка культуры и отдыха.

(18+)

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph