Более 100 человек примут участие в музыкальном фестивале "Битва хоров" в Дзержинске 28 сентября Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Более 100 человек примут участие в молодёжном музыкальном фестивале "Битва хоров" в Дзержинске 28 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В фестивале примут участие воспитанники и специалисты клубов социально-досугового центра "Созвездие".

Согласно информации, участниками фестиваля станут более 100 человек из 11 клубов, которые представят свои музыкальные номера. В финале фестиваля состоится большой танцевальный флешмоб участников и зрителей.

Мероприятие состоится в 16:30 на сцене городского Парка культуры и отдыха.

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