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Бизнес

Промсвязьбанк обновил интернет-банк "Мой бизнес"

26 сентября 2017 15:43  [63] Бизнес

Промсвязьбанк представил концепцию нового интернет-банка "Мой бизнес" на девятой ежегодной конференции "Электронные платежи и денежные переводы-2017". Об этом пресс-служба банка сообщила 26 сентября 2017 года.

Согласно информации, после одного из последних обновлений в системе появилась возможность открыть расчетный счет в рублях и валюте. Уже сейчас клиенты могут подписывать платежи в рублях и другие документы с помощью облачной электронной подписи, которую используют для входа в мобильный банк.

По словам директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Ивана Паткина, интернет-банк позволяет клиентам создавать и отправлять платежные поручения в рублях, подключать продукты банка и работать с документами. Также пользователям доступна информация по счету, в том числе выписка, графики и диаграммы. Отличается новый интернет-банк и внешне: яркий современный дизайн и интуитивно понятный интерфейс позволяют осуществлять операции быстро.

"Банковский рынок серьезно меняется, и это должно отражаться на наших продуктах. Новый интернет-банк синхронизируется с мобильным банком, что делает процесс работы в нем быстрым и удобным", - рассказал Паткин.

Эксперты регулярно оценивают PSB On-Line как передовой и функциональный интернет-банк. Например, в 2016 году Промсвязьбанк занял второе место в рейтинге эффективности интернет-банков для профессионального малого бизнеса.

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