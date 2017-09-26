ЗС НО наделило ликвидаторов аварии на "Красном Сормове" правом на получение путевок в санатории Общество

Законодательное собрание Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области наделило ликвидаторов аварии на заводе "Красное Сормово" правом на получение путевок в санатории. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании регионального парламента, 26 сентября 2017 года.

Депутаты приняли в двух чтениях проект закона "О мерах социальной поддержки участников ликвидации последствий аварии на производственном объединении "Завод "Красное Сормово". В соответствии с документом, установлена единовременная денежная выплата ко Дню ликвидатора последствий аварии на заводе в размере двух тысяч рублей. Кроме того, закон предусматривает право на получение путевки в санаторно-реабилитационные центры и стационарные отделения санаторного типа.

Также правительству области рекомендовано принять документ, устанавливающий краткосрочные смены для ликвидаторов последствий аварии в отделениях дневного пребывания комплексных центров социального обслуживания.

Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

СПРАВКА:

Радиационная авария на заводе "Красное Сормово" произошла 18 января 1970 года при строительстве К-320, седьмой по счету атомной подводной лодки проекта 670 "Скат". При проведении гидравлических испытаний первого контура силовой установки АПЛ, когда она находилась на стапеле механосборочного цеха, произошел несанкционированный запуск реактора. Проработав на запредельной мощности около 15 секунд, он частично разрушился. Непосредственно в помещении находилось 150-200 рабочих. Заражения местности удалось избежать из-за закрытости цеха, однако был произведен сброс радиоактивной воды в Волгу.