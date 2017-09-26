Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области предписало "Газпромбанку" устранить нарушения при выдаче кредитов Общество

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области выдало предписание АО "Газпромбанк" устранить нарушения при заключении кредитных договоров. Об этом пресс-служба управления сообщила 26 сентября 2017 года.



Согласно информации, кредитный договор позволял "Газпромбанку" в одностороннем порядке изменять очередность погашения заемщиком требований.



"Кроме того, в договоре было предусмотрено удержание пени за ненадлежащее исполнение обязательств заемщиком в размере, превышающем ставку рефинансирования", - говорится в сообщении.



Жалоба на эти нарушения поступила в Роспотребнадзор от потребителя. Управление в связи с обращением провело внеплановую проверку и выявило несоответствие договора Гражданскому кодексу РФ.



"Не согласившись с выданным предписанием, банк обратился в арбитражный суд с заявлением о признании его недействительным. Арбитражными судами первой, апелляционной и кассационной инстанции было отказано в удовлетворении заявленных требований общества", - говорится в сообщении.



В связи с неисполнением требований вышеуказанного предписания в установленный срок управлением Роспотребнадзора выдано повторное предписание, которое также оставлено в силе арбитражным судом. При этом судом указано, что изменения в кредитный договор должны быть внесены с даты совершения сделки.