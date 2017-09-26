Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области предписало "Газпромбанку" устранить нарушения при выдаче кредитов

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области выдало предписание АО "Газпромбанк" устранить нарушения при заключении кредитных договоров. Об этом пресс-служба управления сообщила 26 сентября 2017 года.
Согласно информации, кредитный договор позволял "Газпромбанку" в одностороннем порядке изменять очередность погашения заемщиком требований.
"Кроме того, в договоре было предусмотрено удержание пени за ненадлежащее исполнение обязательств заемщиком в размере, превышающем ставку рефинансирования", - говорится в сообщении.
Жалоба на эти нарушения поступила в Роспотребнадзор от потребителя. Управление в связи с обращением провело внеплановую проверку и выявило несоответствие договора Гражданскому кодексу РФ.
"Не согласившись с выданным предписанием, банк обратился в арбитражный суд с заявлением о признании его недействительным. Арбитражными судами первой, апелляционной и кассационной инстанции было отказано в удовлетворении заявленных требований общества", - говорится в сообщении.
В связи с неисполнением требований вышеуказанного предписания в установленный срок управлением Роспотребнадзора выдано повторное предписание, которое также оставлено в силе арбитражным судом. При этом судом указано, что изменения в кредитный договор должны быть внесены с даты совершения сделки.
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