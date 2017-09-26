СУ СК по Нижегородской области проверяет информацию об избиении подростков опекунами в Сосновском районе Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

СУ СК по Нижегородской области проверяет информацию об избиении подростков опекунами в Сосновском районе. Об этом пресс-служба управления сообщила 26 сентября 2017 года.



Согласно информации, 26 сентября в эфире федерального канала транслировалась программа, в которой приемные дети, находившиеся в семье опекунов, сообщили о том, что приемные родители избивали их, морили голодом, а также забирали принадлежащие им деньги.



"В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки следователи СК дадут, в том числе, принципиальную правовую оценку действиям сотрудников органов опеки, поместивших в приемную семью несовершеннолетних подростков, которые подверглись противоправным действиям со стороны опекунов", - пояснила пресс-служба.