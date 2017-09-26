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Происшествия

СУ СК по Нижегородской области проверяет информацию об избиении подростков опекунами в Сосновском районе

26 сентября 2017 18:24  [24] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

СУ СК по Нижегородской области проверяет информацию об избиении подростков опекунами в Сосновском районе. Об этом пресс-служба управления сообщила 26 сентября 2017 года.

Согласно информации, 26 сентября в эфире федерального канала транслировалась программа, в которой приемные дети, находившиеся в семье опекунов, сообщили о том, что приемные родители избивали их, морили голодом, а также забирали принадлежащие им деньги.

"В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки следователи СК дадут, в том числе, принципиальную правовую оценку действиям сотрудников органов опеки, поместивших в приемную семью несовершеннолетних подростков, которые подверглись противоправным действиям со стороны опекунов", - пояснила пресс-служба.

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