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КамАЗ горел в Богородске Нижегородской области предположительно из-за поджога 26 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Сообщение о возгорании автомобиля КамАЗ около одного из домов в пер. Героя Салова поступило в ЦУКС МЧС в 22:22. В результате пожара обгорел автомобиль на площади 6 кв.метров.
По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.
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