КамАЗ горел в Богородске Нижегородской области предположительно из-за поджога Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

КамАЗ горел в Богородске Нижегородской области предположительно из-за поджога 26 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о возгорании автомобиля КамАЗ около одного из домов в пер. Героя Салова поступило в ЦУКС МЧС в 22:22. В результате пожара обгорел автомобиль на площади 6 кв.метров.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.