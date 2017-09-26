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Происшествия

КамАЗ горел в Богородске Нижегородской области предположительно из-за поджога

27 сентября 2017 10:04  [66] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

КамАЗ горел в Богородске Нижегородской области предположительно из-за поджога 26 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о возгорании автомобиля КамАЗ около одного из домов в пер. Героя Салова поступило в ЦУКС МЧС в 22:22. В результате пожара обгорел автомобиль на площади 6 кв.метров.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

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