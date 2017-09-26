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Маршрутка сбила пенсионерку в Канавинском районе Нижнего Новгорода 26 сентября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло в 12:10 на ул. Мурашкинская, 13А. Согласно информации, водитель автобуса ПАЗ-320414-05, следовавшего по маршруту №49, совершил наезд на 80-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном месте.
В результате ДТП пенсионерка была госпитализирована с переломом кисти.
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