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Общество

Синоптики прогнозируют заморозки на почве до -4 в Нижегородской области 29-30 сентября

27 сентября 2017 11:09  [2] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют заморозки на почве до -4 в Нижегородской области 29-30 сентября 2017 года. Об этом сообщает начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева.

Согласно информации, 27 и 28 сентября максимальная температура воздуха днем при северо-восточном ветре составит +8…+11°. Дождь маловероятен.

29-30 сентября прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 4-7 м/с. По данным синоптиков, дневная температура ожидается +7…+9°,ночью - +2…+4°. Местами заморозки до 0…-2°, на поверхности почвы до -4°.

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