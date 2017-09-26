Суд оштрафовал директора нижегородского ООО за нарушение законодательства о банкротстве Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд оштрафовал директора нижегородского ООО "Технополис" за нарушение законодательства о банкротстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Нижегородской области 27 сентября 2017 года.

Судом установлено, что директор ООО в Московском районе не передал конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную документацию организации. По информации прокуратуры, это "является нарушением требований ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и препятствует исполнению конкурсным управляющим возложенных на него законом обязанностей".

Прокуратурой района в отношении должностного лица было возбуждено административное дело по ч.4 ст. 14.13 КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве). Арбитражный суд Нижегородской области оштрафовал его на 40 тысяч рублей.