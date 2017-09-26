Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Бизнес
27 сентября 2017 11:21  [84] Суд оштрафовал директора нижегородского ООО за нарушение законодательства о банкротстве
26 сентября 2017 15:43  [123] Промсвязьбанк обновил интернет-банк "Мой бизнес"
26 сентября 2017 12:57  [121] Компания "Моё дело" предоставит до шести месяцев бесплатной онлайн-бухгалтерии клиентам Альфа-Банка
26 сентября 2017 11:22  [218] Нижегородское Заксобрание одобрило предоставление 7,8 млрд рублей льгот ВМЗ
25 сентября 2017 16:13  [153] Нижегородский "Завод Красный Якорь" оснастил якорными цепями атомный ледокол "Сибирь"
25 сентября 2017 15:59  [157] Промсвязьбанк запустил новый канал продаж расчётно-кассового обслуживания
25 сентября 2017 15:01  [158] Промсвязьбанк внедряет решения Host-to-Host для корпоративных клиентов
25 сентября 2017 11:00  [272] Нижегородский проект "Окский берег" вошёл в тройку финалистов конкурса минстроя РФ в сегменте малоэтажного строительства
25 сентября 2017 10:53  [267] "Региональный парламент всегда будет поддерживать крупные инвестпроекты в сфере металлургии", - Евгений Лебедев
23 сентября 2017 12:18  [535] Пресс-тур на производственные площадки "АФГ Националь"
Бизнес

Суд оштрафовал директора нижегородского ООО за нарушение законодательства о банкротстве

27 сентября 2017 11:21  [84] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд оштрафовал директора нижегородского ООО "Технополис" за нарушение законодательства о банкротстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Нижегородской области 27 сентября 2017 года.

Судом установлено, что директор ООО в Московском районе не передал конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную документацию организации. По информации прокуратуры, это "является нарушением требований ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и препятствует исполнению конкурсным управляющим возложенных на него законом обязанностей".

Прокуратурой района в отношении должностного лица было возбуждено административное дело по ч.4 ст. 14.13 КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве). Арбитражный суд Нижегородской области оштрафовал его на 40 тысяч рублей.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph