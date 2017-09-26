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Общество

Жители г. Бор Нижегородской области жалуются на мешающую дышать пыль от асфальтового завода

27 сентября 2017 11:58  [66] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жители п. Малое Пикино г. Бор Нижегородской области обратились в региональное минэкологии с жалобами на серую пыль, мешающую дышать. Заявки с жалобами размещены на сайте экологической диспетчерской службы региона 27 сентября 2017 года.

"В воздухе и в небе серая пыль, всё оседает. Непонятно чем дышим, опасно ли это. Просьба проверить. Передано в Росприроднадзор", - говорится в одной из заявок.

Заявители предполагают, что источником пыли является расположенный неподалеку асфальтовый завод. "Очень сильно дымит асфальтовый завод (Борское ДПМК). Весь микрорайон в бело-серой пыли. Просьба срочно принять меры", - говорится в другой заявке.

В жалобах упоминаются поселковые улицы Пихтовая, Ясеневая и Кленовая.

Всего на сайте диспетчерской службы пока размещено четыре подобных жалобы. Все они имеют статусы "получена" и "в работе".

Напомним, в августе жители Дзержинска неоднократно жаловались на неприятный запах.

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