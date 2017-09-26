Жители г. Бор Нижегородской области жалуются на мешающую дышать пыль от асфальтового завода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жители п. Малое Пикино г. Бор Нижегородской области обратились в региональное минэкологии с жалобами на серую пыль, мешающую дышать. Заявки с жалобами размещены на сайте экологической диспетчерской службы региона 27 сентября 2017 года.



"В воздухе и в небе серая пыль, всё оседает. Непонятно чем дышим, опасно ли это. Просьба проверить. Передано в Росприроднадзор", - говорится в одной из заявок.



Заявители предполагают, что источником пыли является расположенный неподалеку асфальтовый завод. "Очень сильно дымит асфальтовый завод (Борское ДПМК). Весь микрорайон в бело-серой пыли. Просьба срочно принять меры", - говорится в другой заявке.



В жалобах упоминаются поселковые улицы Пихтовая, Ясеневая и Кленовая.



Всего на сайте диспетчерской службы пока размещено четыре подобных жалобы. Все они имеют статусы "получена" и "в работе".



Напомним, в августе жители Дзержинска неоднократно жаловались на неприятный запах.