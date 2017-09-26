Посол ЧМ-2018 от Нижнего Новгорода вручил первому победителю бонусной программы Альфа-Банка билет на матч Бизнес

Посол ЧМ-2018 от Нижнего Новгорода Дмитрий Булыкин вручил первому победителю бонусной программы Альфа-Банка билет на матч. Об этом сообщает пресс-служба банка 27 сентября 2017 года.

Согласно информации, первый клиент банка из сегмента малого бизнеса Эдуард Компаниец получил сертификат на билет на матч четвертьфинала Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Сертификат вручил ему экс-нападающий сборной России, чемпион Голландии по футболу, двукратный обладатель Кубка России и посол Чемпионата мира по футболу от Нижнего Новгорода Дмитрий Булыкин. Церемония вручения прошла на обновленной большой спортивной арене стадиона "Лужники", где пройдет финал предстоящего турнира.

Как сообщает пресс-служба Альфа-Банка, официальный банк чемпионата дает всем своим клиентам возможность получать билеты на матчи за баллы в рамках бонусной программы FIFA 2018. "Эдуард Компаниец, руководитель компании "Мад-Мастер" и клиент Альфа-Банка с 2013 года, подключился к бонусной программе сразу после ее запуска в апреле этого года и вместе с сотрудниками начал копить баллы на заветный билет. За пять месяцев общими усилиями им удалось получить 40 тысяч баллов – именно такое количество сейчас можно обменять на билет на топовые матчи Чемпионата. Баллы в рамках программы начисляются за операции конвертации, валютных переводов и сумме среднемесячного остатка на счёте и прочие операции", - говорится в сообщении.

Победителю в качестве подарка от Альфа-Банка достался также второй билет на выбранный матч. "Эдуард, не скрывая эмоций поспешил поделиться, что на матч возьмёт с собой сына, который, как и отец, является футбольным фанатом", - рассказывает пресс-служба банка.

Дмитрий Булыкин также получил подарок – Альфа-Банк вручил послу ЧМ эксклюзивное кольцо для бесконтактной оплаты, выпущенное вместе с Visa специально к Кубку Конфедераций FIFA 2017 и Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™. Кольцо привязано к предоплаченной карте Visa и имеет встроенную антенну для поддержки технологии NFC, благодаря чему расплачиваться им можно везде, где принимаются бесконтактные платежи. Кольцо позволяет забыть про карты, телефоны и остальные способы оплаты.

Сообщается, что по данным на настоящее время уже более 55 тысяч клиентов Альфа-Банка из сегмента малого бизнеса стали участниками бонусной программы FIFA 2018.