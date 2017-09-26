ОМК организовала танцевальный флэшмоб по профилактике ВИЧ для молодежи Выксы Нижегородской области Общество

Объединенная металлургическая компания (ОМК) организовала флэшмоб "Танцуй ради жизни" по профилактике ВИЧ-инфекции для молодежи Выксы Нижегородской области. Об этом пресс-служба компании сообщила 27 сентября 2017 года.



Согласно информации, в первую очередь, акция направлена на молодых людей в возрасте от 15 лет до 21 года, их родителей и педагогов.



"Для них организаторы проводят танцевальные флешмобы в рамках всемирной инициативы "Dance4Life" по профилактике ВИЧ и защиты репродуктивных прав молодежи, тренинги, акции в учебных заведениях. Их основная цель – привлечь внимание молодежи к масштабам ВИЧ-инфицирования", - говорится в сообщении.



Автор этой идеи - тренер проектов Социально-психологического центра "Доверие" Ирина Лапкина стала победителем конкурса социальных и благотворительных проектов "ОМК-Партнерство", который ОМК проводит в регионах своего присутствия.



"В России высок уровень заболеваемости ВИЧ среди молодых людей, но мероприятий по профилактике проводится мало. Мы видим рекламу против курения или алкогольной зависимости, но не про ВИЧ. В 2016 году Нижегородская область оказалась среди лидирующих регионов по заболеваемости ВИЧ среди подростков. И основная причина – незащищенные половые контакты. Наш проект направлен на повышение уровня знаний молодежи о профилактических мерах", - сказала Лапкина.



По ее словам, в частности, в рамках проекта созданы специальные инфо-палатки. "К ребятам подходят волонтеры и задают вопросы о ВИЧ, а за правильные ответы вручают сувенир. Если подросток будет знать, как правильно защищаться, он спасет себя, повлияет на друзей и родителей", – пояснила тренер.



"Профилактика ВИЧ – задача, которую мы обязаны решать все вместе. Организаторы конкурса "ОМК-Партнерство" с большим удовольствием помогают таким проектам, как "Танцуй ради жизни". Если мы получим информацию сегодня, мы убережем от ВИЧ себя и своих детей завтра", – отмечает управляющий директор Выксунского металлургического завода (входит в ОМК) Александра Барыкова.