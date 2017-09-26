Более 30 мероприятий пройдёт в Дзержинске в рамках Декады пожилых людей в октябре Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Более 30 мероприятий пройдёт в Дзержинске Нижегородской области в рамках Декады пожилых людей, которая стартует 1 октября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего в рамках декады запланировано проведение более 30 мероприятий разного уровня в библиотеках, клубах по месту жительства, образовательных и спортивных учреждениях, учреждениях культуры Дзержинска.

Согласно информации, 1 октября в Дзержинском краеведческом музее состоится открытие нового сезона концертов в рамках проекта "Выходной в музее". Это будет концертная программа, посвященная Международному дню пожилых людей. Также в этот день люди старшего возраста смогут бесплатно посетить зал штанги в МБУ ДО "ДЮСШ "Химик" (ул.Красноармейская, 15) и легкоатлетический манеж МБУ ДО "ДЮСШ "Салют" (ул. Строителей, 11б).

С 1 по 10 октября во Дворце детского творчества будет проходить акция "Из детских рук – частичку тепла", организованная общественной организацией "Крылатая юность".

2 и 4 октября в МБУ "ФОК" (ул. Окская Набережная, 5а) пройдут соревнования по настольному теннису среди ветеранов, а 3 октября - товарищеская встреча по футболу среди ветеранов спорта. Там же 2 и 6 октября состоится кинофестиваль "Набат" с демонстрацией фильмов историко-патриотической тематики, а 4 октября - тематическая кинопрограмма "Вальс листопада".

3 октября в 14:00 во Дворце детского творчества будет организовано Городское праздничное мероприятие "Листая жизни календарь", посвященное Международному дню пожилых людей (вход по пригласительным билетам).

Также в рамках декады с 3 по 31 октября в Детской школе искусств №5 (пр. Циолковского, 78г) будет проходить ежегодная школьная выставка "Мир красоты".

4 октября в библиотеке имени Л.Н. Толстого прозвучит литературно-музыкальная композиция "Генерал песни: Лев Ошанин", а 5 октября - литературно-музыкальная композиция "Ты не ушла, ты просто вышла. Майя Кристалинская". В этот же день, 5 октября, в МБУ "ЦПВ "Отечество" будет организована праздничная музыкальная программа "Серебряная осень".

8 октября в МБУ ДО "СДЮСШОР "Заря" для людей пенсионного возраста пройдет День оздоровительного плавания (обязательное наличие медицинской справки для посещения бассейна).

10 октября в молодежном комплексе "Спутник" (пр. Циолковского, 78-г) состоится бардовская концертная программа "Песни для души", а в Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской (пр. Циолковского, 21г) - выступление народного коллектива "Академическая хоровая капелла", в клубе по месту жительства "Оберег" (ул. Клюквина, д.11а) - музыкально-развлекательная программа "Бабушка рядышком с дедушкой".

Кроме этого, в первой декаде октября в ГБУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Дзержинска" (б. Победы, д.6) будет проходить акция "Доброе дело" (домашние праздники для одиноко проживающих людей).

24 октября во Дворце культуры химиков" Городской конкурс "А ну-ка, бабушки, дедушки!" (конкурсная программа между ветеранскими организациями города).

С планом мероприятий можно ознакомиться на сайте администрации Дзержинска в разделе "Мероприятия".

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