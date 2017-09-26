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Происшествия

Следователи задержали подозреваемую в убийстве и сожжении знакомого ранее судимую нижегородку

27 сентября 2017 14:33  [79] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Сотрудники следственного управления СК РФ по Нижегородской области задержали подозреваемую в убийстве и сожжении знакомого нижегородку. Об этом сообщает пресс-служба управления 27 сентября 2017 года.

Согласно информации, 26 сентября около гаражей на ул. Бригадной в Московском районе прохожие обнаружили тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти и термических ожогов. По данному факту было возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По "горячим следам" правоохранители установили личность погибшего и задержали подозреваемую – 50-летнюю знакомую погибшего. По версии следствия, вечером 24 сентября женщина познакомилась с 44-летним потерпевшим в кафе, после чего они распивали спиртные напитки в квартире на ул. Казакова в компании ещё двоих знакомых. Сообщается, что подозреваемая поссорилась с потерпевшим, обидевшись на его оскорбления, но собутыльники смогли их помирить. При этом, когда мужчины уснули, женщина несколько раз ударила потерпевшего ножом и подожгла тело. После этого она разбудила двух мужчин, с которыми они перенесли тело к гаражам на ул. Бригадной и скрылись с места происшествия.

Подозреваемая при допросе созналась в содеянном. Женщина трудоустроена, ранее она уже была осуждена за совершение аналогичного преступления – убийства женщины. Погибший также был судим в 2006 году за убийство и только недавно освободился из мест лишения свободы.

В настоящее время следователи устанавливают личности мужчин, которые помогали подозреваемой в сокрытии следов преступления. Их действия будут рассмотрены по ст. 316 УК РФ (укрывательство преступлений). Расследование продолжается.

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