"Ростелеком" проводит акцию "Видеотрафик в комплекте" до 30 октября Бизнес

"Ростелеком" проводит федеральную акцию "Видеотрафик в комплекте" до 30 октября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба компании 27 сентября 2017 года.

Как сообщается в пресс-релизе, благодаря данной акции при просмотре "Интерактивного ТВ" на планшете или смартфоне с помощью специального мобильного приложения или на видеопортале itv.rt.ru больше не расходуются мегабайты из подключенных пакетов мобильного интернет-трафика.

"В "Интерактивном ТВ" собирается отличный телевизионный и видеоконтент: всего доступно более 200 телеканалов, более трёх тысяч фильмов и сериалов разных жанров, стран и лет. Смотреть любимое кино можно на телевизоре, ноутбуке, планшете или смартфоне в любом месте – дома или в дороге, в гостях или в парке. Все экраны объединяются в единое пространство с помощью бесплатного сервиса "Мультискрин": приобретенный в одном месте контент можно бесплатно смотреть на любом другом экране", - говорится в сообщении.



Стать участником акции "Видеотрафик в комплекте" можно до 30 октября. Условия акции распространены на всех действующих абонентов мобильной связи "Ростелекома" автоматически, также автоматически становятся ее участниками все новые мобильные абоненты компании. По условиям акции, бесплатным безлимитным интернет-трафик при просмотре "Интерактивного ТВ" на планшетах и смартфонах будет по 30 сентября 2018 года.