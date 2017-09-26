Снаряд времен ВОВ обнаружен в Нижнем Новгороде 26 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Снаряд времен ВОВ обнаружен в Нижнем Новгороде 26 сентября 2017 года.

Как стало известно НИА "Нижний Новгород", сообщение об обнаружении при производстве земляных работ предмета, похожего на снаряд, поступило по каналу связи "112" утром 26 сентября.

Он был обнаружен в районе дома №48 по ул.Украинской. Пострадавших нет. Предмет идентифицирован как 100 мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны без взрывчатого вещества, опасности не представляет.

На место вызывались сотрудники МЧС и полиции.