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Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в ограблении МФО в Дзержинске Нижегородской области

27 сентября 2017 16:47  [48] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в ограблении микрофинансовой организации (МФО) с угрозой взрыва гранаты в Дзержинске Нижегородской области. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции сообщила 27 сентября 2017 года.

В материалах уголовного дела сказано, что днем 24 сентября 2017 года мужчина пришел в МФО и угрожая предметом, похожим на гранату, потребовал отдать ему все деньги из кассы. При этом он угрожал сотрудникам заведения.

"Опасаясь за свою жизнь и здоровье, работник микрофинансовой организации передала денежные средства в размере 6,8 тысячи рублей", - говорится в сообщении.

Скрывшийся с места преступления мужчина был задержан. Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Дзержинский городской суд удовлетворил ходатайство следователя, арестовав обвиняемого до 24 ноября 2017 года. Суд учел, что обвиняемый не имеет регистрации на территории России и не работает, устойчивые социальные связи у него отсутствуют, а также что он имеет значительные долговые обязательства, в связи с которыми и совершил указанное преступление.

Напомним, что в августе 2017 года ГУ МВД по Нижегородской области сообщило о розыске мужчины, который используя в качестве оружия предметы похожие на нож, электрошокер или шприц, нападал на кредитные организации в Канавинском, Московском, Приокском, Советском и Сормовском районах Нижнего Новгорода.

Также ранее сообщалось, что житель Бора Нижегородской области в апреле предстал перед судом по обвинению в четырех нападениях на микрофинансовые организации.

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