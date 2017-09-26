В регионе будет построено более 100 новых школ и пристроев к ним - анонс НР Общество

Более десяти лет прошло с тех пор, как Горьковский автомобильный завод решил не выплачивать деньги авторам изобретений, благодаря которым выпускает продукцию по сей день. История простая: заслуженные ветераны ГАЗа — бывший главный конструктор, заслуженный изобретатель России Александр Федорович Мишин и заслуженный автозаводец, бывший начальник рессорного цеха Вячеслав Владимирович Викулин внесли весомый вклад в изобретательство и рационализацию производства, но были забыты, едва вышли на пенсию. Казалось бы, люди не чужие — изобретатели решили договориться с заводом по-свойски. Несколько лет ГАЗ, ссылаясь на финансовый кризис, обещал заплатить деньги потом, в общей сложности задолжав "кулибиным" восемь миллионов рублей! Чем закончились бесконечные судебные разбирательства и как комментируют ситуацию сами представители ГАЗа — читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".

Нижегородский "Олимпиец" на прошлой неделе выиграл 1/16 финала Кубка России и вышел в следующий раунд. Эта победа может означать, что следующие матчи "Олимпиец" уже может сыграть на новом стадионе. Эксперты прогнозируют, что в кубковом матче нижегородская команда сможет обыграть даже признанных футбольных фаворитов, ведь нынешней осенью игроки "Олимпийца" неожиданно зарекомендовали себя настоящими кубковыми бойцами. Каковы шансы нижегородской команды на победу, в ком эксперты видят самого главного для "Олимпийца" соперника и что мешает нижегородским ребятам превратиться из искусственно созданной команды, заменившей "Волгу", в действительно сильных игроков — читайте в свежем номере "Нижегородского рабочего".

Более 200 школ будет капитально отремонтировано в Нижегородской области в рамках государственной программы. И хотя ее реализацию предполагается начать только в 2020 году, регион планирует приступить к ремонту раньше запланированных сроков. Параллельно в Нижегородской области будет действовать и другая программа — по созданию новых мест в образовательных организациях, в рамках которой до 2025 года в регионе будет построено более 100 новых школ и пристроев к ним.