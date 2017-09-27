Почти на треть выросло число обращений нижегородцев в надзорные органы в связи с навязыванием медуслуг в 2017 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Почти на треть увеличилось количество обращений нижегородцев в надзорные органы в связи с навязыванием медуслуг в 2017 году. Об этом начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по региону Нина Цветкова сообщила на пресс-конференции 27 сентября.



По ее словам, в Нижегородской области увеличилось количество обращений от граждан, которые жалуются на навязывание платных медицинских услуг, включающих косметические и оздоравливающе процедуры. Так, за восемь месяцев 2017 года в региональное управление Роспотребнадзора поступило 140 обращений. При этом, количество подобный обращений за 2016 год составило лишь 109 штук.



Из общего количества жалоб 112 обращений – это жалобы на бесплатные презентации различных медицинских и косметических услуг, в рамках которых гражданам предлагалось оформить сделки на крупные суммы для приобретения препаратов. По итогам обращений в текущем году составлено 53 протокола об административном правонарушении.

В свою очередь, также присутствующий на мероприятии и.о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД РФ по Нижнему Новгороду Кирилл Частнов отметил, что на данный момент на территории Нижнего Новгорода работает порядка 10 подобных организаций, в методы работы которых входят навязывание услуг и оформление незаконных кредитов под видом рассрочки платежа. На данный момент признаны пострадавшими от действий псевдосалонов красоты 200 человек.



Напомним, что Роспотребнадзор выявил в I полугодии 2017 года более 200 нарушений в нижегородских платных медорганизациях. По данным управления, одним из наиболее частых нарушений является отсутствие или предоставление не полной либо не достоверной информации об исполнителе или услуге.



В частности, при рассмотрении обращения потребителя, который был приглашен на безвозмездное обследование в ООО "Дом Здоровья" было установлено, что потребителем был заключен договор об оказании платных медицинских услуг, при котором не была предоставлена информации об услуге, в том числе о ее стоимости и порядке расчета.



По результатам проверок в I полугодии 2017 года управлением было вынесено 51 постановление по делу об административных правонарушениях, из них дано 21 предупреждение.