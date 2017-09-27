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Экономика

Около 800 млн рублей штрафов на весовом контроле получили грузоперевозчики в Нижегородской области с начала 2017 года

27 сентября 2017 17:26  [76] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Около 800 млн рублей штрафов на весовом контроле получили грузоперевозчики в Нижегородской области за девять месяцев 2017 года. Об этом уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Павел Солодкий сообщил журналистам 27 сентября 2017 года.

"По нашим оценкам, только в Нижегородской области за девять месяцев было выписано около трех тысяч протоколов, наложено 800 млн рублей штрафов. Тысячи обращений в суды. Нам говорят, что рамки протестированы. Но мы с производителями рамок говорили – там должен быть идеальный асфальт, ноль наклона. Это есть? И в основном проблема касается тех, кто перевозит жидкие грузы. Это бетон, топливо, масла и т.д. Если водитель немного затормозил, вес переходит на эту ось, и ему 400 тысяч рублей штрафа прилетает", - отметил Солодкий.

При этом, по его мнению, о сохранности дорог в данном случае речи не идет, поскольку водители грузовиков не получают никакого оповещения при проезде через рамку контроля и едут дальше.

Бизнес-омбудсмен рассказал, что в аппарат уполномоченного обращались даже такие предприниматели, которые получили порядка 3 млн рублей штрафа за месяц. "Конечно, мы будем добиваться справедливости. Когда людей загоняют в угол такими штрафами, им приходится уходить в тень, а потом их вылавливают и наказывают", - подчеркнул Солодкий.

Он сообщил, что между аппаратом уполномоченного и филиалом Ассоциации международных автомобильных перевозчиков в ПФО подписывается соглашение, чтобы объединить усилия в решении этого вопроса. Обращение на данную тему будет направлено уполномоченному при президенте России по правам предпринимателей Борису Титову, а также врио губернатора Нижегородской области Глебу Никитину.

Напомним, в феврале 2017 года сообщалось, что ПАО "Ростелеком" ввело в эксплуатацию автоматизированную систему весогабаритного контроля за движением тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам Нижегородской области. "Стационарные и передвижной комплексы системы обеспечат круглосуточный мониторинг состава и интенсивности транспортного потока в целях повышения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог общего пользования в регионе", - отмечалось тогда в сообщении компании.

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