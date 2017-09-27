Полицейские просят помощи в розысках пропавшей в Приокском районе Нижнего Новгорода 13-летней Алены Акимовой Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полицейские просят помощи в розысках пропавшей в Приокском районе Нижнего Новгорода 13-летней Алены Акимовой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по городу 27 сентября 2017 года.

Согласно информации, 25 сентября девочка самостоятельно ушла из дома на ул. Голованова и обратно не вернулась.

Приметы пропавшей: на вид 13 лет, рост 164 см, худощавого телосложения, волосы короткие темные.

Она была одета в болоньевую куртку светло-синего цвета, штаны темного цвета и розовые кроссовки.

"Может легко войти в контакт с незнакомым, сообщив о конфликте с родителями, и попроситься на ночлег", - поясняет пресс-служба.

Всех, кто имеет информацию о ее местонахождении, УМВД просит сообщить по телефону 268-46-02 или по каналу связи 02.