Пенсионер погиб на пожаре в доме в Дзержинске Нижегородской области 27 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионер погиб на пожаре в доме в Дзержинске Нижегородской области 27 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в 07:01 в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома на ул. Свердлова. Пожарные эвакуировали по лестничным маршам пять человек.

В результате пожара обгорело домашнее имущество на площади 5 кв.метров. На месте пожара было обнаружено тело погибшего 81-летнего хозяина квартиры.

Предположительно, причиной пожара стала неосторожность при курении хозяина квартиры.