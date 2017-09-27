Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
28 сентября 2017 09:55  [2] Пенсионер погиб на пожаре в доме в Дзержинске Нижегородской области 27 сентября
27 сентября 2017 19:57  [318] Полицейские просят помощи в розысках пропавшей в Приокском районе Нижнего Новгорода 13-летней Алены Акимовой
27 сентября 2017 19:43  [249] Двое нижегородских экс-полицейских предстали перед судом по обвинению в вымогательстве и разбое
27 сентября 2017 18:09  [143] Житель Дзержинска осужден за убийство родного брата на шесть лет колонии
27 сентября 2017 16:47  [155] Суд арестовал обвиняемого в ограблении МФО в Дзержинске Нижегородской области
27 сентября 2017 15:46  [171] Снаряд времен ВОВ обнаружен в Нижнем Новгороде 26 сентября
27 сентября 2017 15:07  [299] Родственники погибших в ДТП на трассе "Дон" нижегородских паломников отправятся в Краснодар 28 сентября
27 сентября 2017 14:33  [178] Следователи задержали подозреваемую в убийстве и сожжении знакомого ранее судимую нижегородку
27 сентября 2017 12:32  [316] Чиновники в Нижегородской области подозреваются в халатности в связи с информацией об издевательствах над приемными детьми
27 сентября 2017 11:33  [375] Обвиняемый в блокировании автобуса с детьми в Нижнем Новгороде водитель BMW предстанет перед судом
Происшествия

Пенсионер погиб на пожаре в доме в Дзержинске Нижегородской области 27 сентября

28 сентября 2017 09:55  [2] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионер погиб на пожаре в доме в Дзержинске Нижегородской области 27 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в 07:01 в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома на ул. Свердлова. Пожарные эвакуировали по лестничным маршам пять человек.

В результате пожара обгорело домашнее имущество на площади 5 кв.метров. На месте пожара было обнаружено тело погибшего 81-летнего хозяина квартиры.

Предположительно, причиной пожара стала неосторожность при курении хозяина квартиры.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Губернаторский кортеж в ожидании27 сентября 2017Губернаторский кортеж в ожидании

НИА "Нижний Новгород"

Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph