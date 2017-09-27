ГАЗель насмерть сбила неизвестного мужчину в г.о. Бор Нижегородской области 27 сентября

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ГАЗель насмерть сбила неизвестного мужчину в городском округе Бор Нижегородской области 27 сентября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 19:50 на 21 км автодороги Нижний Новгород – Киров. Согласно информации, 38-летний водитель автомобиля ГАЗ 33022 совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть перед близко идущим транспортом.
В результате ДТП погиб неустановленный мужчина, на вид 60 лет.
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