Магазин горел в Выксе Нижегородской области предположительно из-за поджога 27 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Магазин горел в Выксе Нижегородской области предположительно из-за поджога 27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в 15:39 в МЧС поступило сообщение о пожаре в магазине на ул. Островского. В результате пожара обгорела наружная отделка стен и утеплитель кровли магазина на площади 20 кв.метров.

По предварительным данным, предполагается, что причиной пожара стал поджог.