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Магазин горел в Выксе Нижегородской области предположительно из-за поджога 27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно информации, в 15:39 в МЧС поступило сообщение о пожаре в магазине на ул. Островского. В результате пожара обгорела наружная отделка стен и утеплитель кровли магазина на площади 20 кв.метров.
По предварительным данным, предполагается, что причиной пожара стал поджог.
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