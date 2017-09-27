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Происшествия

Магазин горел в Выксе Нижегородской области предположительно из-за поджога 27 сентября

28 сентября 2017 10:44  [68] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Магазин горел в Выксе Нижегородской области предположительно из-за поджога 27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в 15:39 в МЧС поступило сообщение о пожаре в магазине на ул. Островского. В результате пожара обгорела наружная отделка стен и утеплитель кровли магазина на площади 20 кв.метров.

По предварительным данным, предполагается, что причиной пожара стал поджог.

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