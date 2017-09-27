Годовалый ребёнок госпитализирован после столкновения автомобиля с автобусом в Нижнем Новгороде 27 сентября

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Годовалый ребёнок госпитализирован после столкновения автомобиля с автобусом в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 27 сентября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 16:05 на 9 км автодороги Южный обход. Согласно информации, 34-летняя женщина-водитель автомобиля Mersedes при развороте совершила столкновение с автобусом ПАЗ 32053, следовавшим по маршруту №314 "Богородск – Нижний Новгород".
В результате ДТП пострадала пассажир ПАЗа - девочка 2017 года рождения, находившаяся на руках у матери. Ребёнок госпитализирован.
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