Восемь предприятий туриндустрии награждены в Дзержинске Нижегородской области 27 сентября

Фото:
Восемь предприятий туристической индустрии награждены в Дзержинске Нижегородской области 27 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В рамках торжественного мероприятия, посвящённого Всемирному дню туризма, состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса "Лучшее предприятие туристской индустрии".
В номинации "Лучший туроператор (лучшее турагентство) по внутреннему туризму" победу одержало ООО "Туристическая компания Романовой Ольги", в номинации "Лучший туроператор (лучшее турагентство) по выездному туризму" - ООО "БИЗонТУР", в номинации "Лучшее предприятие питания по обслуживанию туристов" - кафе "Тортуга" (ООО "Тортуга"), в номинации "Лучший объект размещения" - мотель "Кросс Мотель" (ООО "Кросс Мотель"), в номинации "Лучший сайт субъекта туриндустрии" - туристическое агентство "Аврора-Тур", в номинации "Лучший туристский маршрут событийного туризма" - ООО "Глобал-Тур", в номинации "Лучший туристский маршрут по Нижегородской области" - ООО "Туристическая компания Романовой Ольги", в номинации "Лучшее турагентство по популяризации истории родного города" - ООО Турагентство "Альтаир". В номинации "Лучший менеджер по внутреннему туризму" победителем была признана Мария Кормильцева (ООО "Глобал-Тур").
Также состоялась церемония вручения руководителям и сотрудникам предприятий туриндустрии Дзержинска почетных грамот, дипломов и благодарственных писем администрации города.
СПРАВКА:
Городской конкурс "Лучшее предприятие туристской индустрии" проводится в Дзержинске с 2006 года. Задача конкурса - выявление организаций, вносящих значительный вклад в развитие туристской индустрии на территории города и оказывающих наиболее качественные услуги в сфере туризма.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+