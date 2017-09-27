Восемь предприятий туриндустрии награждены в Дзержинске Нижегородской области 27 сентября Общество

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Восемь предприятий туристической индустрии награждены в Дзержинске Нижегородской области 27 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В рамках торжественного мероприятия, посвящённого Всемирному дню туризма, состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса "Лучшее предприятие туристской индустрии".

В номинации "Лучший туроператор (лучшее турагентство) по внутреннему туризму" победу одержало ООО "Туристическая компания Романовой Ольги", в номинации "Лучший туроператор (лучшее турагентство) по выездному туризму" - ООО "БИЗонТУР", в номинации "Лучшее предприятие питания по обслуживанию туристов" - кафе "Тортуга" (ООО "Тортуга"), в номинации "Лучший объект размещения" - мотель "Кросс Мотель" (ООО "Кросс Мотель"), в номинации "Лучший сайт субъекта туриндустрии" - туристическое агентство "Аврора-Тур", в номинации "Лучший туристский маршрут событийного туризма" - ООО "Глобал-Тур", в номинации "Лучший туристский маршрут по Нижегородской области" - ООО "Туристическая компания Романовой Ольги", в номинации "Лучшее турагентство по популяризации истории родного города" - ООО Турагентство "Альтаир". В номинации "Лучший менеджер по внутреннему туризму" победителем была признана Мария Кормильцева (ООО "Глобал-Тур").

Также состоялась церемония вручения руководителям и сотрудникам предприятий туриндустрии Дзержинска почетных грамот, дипломов и благодарственных писем администрации города.

СПРАВКА:

Городской конкурс "Лучшее предприятие туристской индустрии" проводится в Дзержинске с 2006 года. Задача конкурса - выявление организаций, вносящих значительный вклад в развитие туристской индустрии на территории города и оказывающих наиболее качественные услуги в сфере туризма.