Суд обязал администрацию Дзержинска Нижегородской области предоставить жилье сироте Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд обязал администрацию Дзержинска Нижегородской области предоставить жилье сироте. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции по Нижегородской области сообщила 28 сентября 2017 года.



Согласно информации, достигнув совершеннолетия в 2014 году, жительница Дзержинска была включена в списки сирот, имеющих право на получение жилья только в 2017 году. Фактически же жилье истице предоставлено не было, хотя она имела на это право вне очереди.



"Тем самым администрация Дзержинска нарушила права и законные интересы на своевременное получение благоустроенного жилого помещения", - говорится в сообщении.



Напомним, прокуратура в апреле 2017 года через суд принудила администрацию Чкаловска предоставить жилье сироте.