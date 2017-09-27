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Общество

Суд обязал администрацию Дзержинска Нижегородской области предоставить жилье сироте

28 сентября 2017 13:03  [88] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд обязал администрацию Дзержинска Нижегородской области предоставить жилье сироте. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции по Нижегородской области сообщила 28 сентября 2017 года.

Согласно информации, достигнув совершеннолетия в 2014 году, жительница Дзержинска была включена в списки сирот, имеющих право на получение жилья только в 2017 году. Фактически же жилье истице предоставлено не было, хотя она имела на это право вне очереди.

"Тем самым администрация Дзержинска нарушила права и законные интересы на своевременное получение благоустроенного жилого помещения", - говорится в сообщении.

Напомним, прокуратура в апреле 2017 года через суд принудила администрацию Чкаловска предоставить жилье сироте.

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