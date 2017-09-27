Экстренные службы в Нижнем Новгороде пять раз выезжали по сообщениям о подозрительных предметах 27 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экстренные службы в Нижнем Новгороде пять раз выезжали по сообщениям о подозрительных предметах 27 сентября 2017 года.

Как стало известно НИА "Нижний Новгород", подозрительные пакеты были оставлены в операционном зале в здании банка на ул. Минина и на первом этаже женской консультации №1.

Также подозрительные предметы были обнаружены около подъезда дома по ул. Радужной, в подъезде дома по ул. Белинского, на остановке "Ручные игры".

Во всех случаях взрывные устройства обнаружены не были.