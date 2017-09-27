Признанный виновным в смерти пациента из-за халатности хирург нижегородской больницы освобожден от наказания

Фото:
Хирург больницы №33 Нижнего Новгорода, признанный судом виновным в смерти пациента из-за халатности, освобожден от наказания из-за истечения срока давности. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 28 сентября 2017 года.
Следствием и судом было установлено, что в июле 2015 году подсудимый, являясь лечащим врачом 34-летнего пациента больницы №33, не оценил тяжесть состояния больного с учетом анализа крови, не провел качественную диагностику и не привлек необходимых специалистов. Это привело к постановке недостоверного диагноза.
Врач назначил и провел хирургическую операцию, после которой состояние больного резко ухудшилось и он скончался в августе 2015 года.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что потерпевший имел гематологическое заболевание – лейкоз, при наличии которого хирургическое вмешательство пациенту было противопоказано.
Дело в отношении врача было возбуждено по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+