Признанный виновным в смерти пациента из-за халатности хирург нижегородской больницы освобожден от наказания Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Хирург больницы №33 Нижнего Новгорода, признанный судом виновным в смерти пациента из-за халатности, освобожден от наказания из-за истечения срока давности. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 28 сентября 2017 года.



Следствием и судом было установлено, что в июле 2015 году подсудимый, являясь лечащим врачом 34-летнего пациента больницы №33, не оценил тяжесть состояния больного с учетом анализа крови, не провел качественную диагностику и не привлек необходимых специалистов. Это привело к постановке недостоверного диагноза.



Врач назначил и провел хирургическую операцию, после которой состояние больного резко ухудшилось и он скончался в августе 2015 года.



Судебно-медицинская экспертиза установила, что потерпевший имел гематологическое заболевание – лейкоз, при наличии которого хирургическое вмешательство пациенту было противопоказано.



Дело в отношении врача было возбуждено по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).