Объем строительства жилья в Нижнем Новгороде снизился более чем на 14% за восемь месяцев 2017 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко Объем строительства жилья в Нижнем Новгороде снизился более чем на 14% за восемь месяцев 2017 года по сравнению с показателем за тот же период прошлого года. Об этом сообщается в материалах на сайте Нижегородстата 26 сентября 2017 года.



Согласно информации, в январе-августе текущего года в Нижнем Новгороде было построено 220,7 тысячи кв метров жилья – 95,6% к аналогичному периоду 2016 года и 30,2% от общего ввода жилья по области. В общей сложности площадь введенных в эксплуатацию жилых домов в городской местности составила 452,4 тысячи кв метров (на 9% больше, чем в январе-августе 2016 года), или 62% от общей площади жилья в целом по области.



В целом по области предприятия и организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели и население области построили 3 316 жилых домов на 10 421 квартиру. Общая площадь построенного жилья составила 729,7 тысячи кв метров. Это на 6,5% больше, чем за тот же период 2016 года.



Напомним, план по вводу жилья в Нижегородской области в 2017 году составляет 1,3 млн кв метров, что соответствует уровню прошлого года.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+