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Происшествия

Пенсионер предстанет перед судом в Дзержинске Нижегородской области по обвинению в убийстве друга детства

28 сентября 2017 15:50  [25] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионер предстанет перед судом в Дзержинске Нижегородской области по обвинению в убийстве друга детства Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону 28 сентября 2017 года.

По версии следствия, вечером 19 июля в доме по ул. Победы в гостях у хозяина находился его друг детства. После совместного употребления спиртных напитков мужчины поссорились, и гость несколько раз ударил ножом 64-летнего потерпевшего.

62-летний обвиняемый признал вину. Пояснить, из-за чего он поссорился с погибшим, обвиняемый не смог. Ранее мужчина был судим за совершение убийства, он освободился из мест лишения свободы в 2009 году.

В настоящее время уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) направлено в суд.

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