Словенский нападающий Рок Тичар пополнил состав нижегородского "Торпедо" Спорт

Рок Тичар Фото: ХК "Торпедо"

Словенский нападающий Рок Тичар пополнил состав нижегородского хоккейного клуба (ХК) "Торпедо". Сообщение об этом появилось на сайте клуба 28 сентября 2017 года.



Согласно информации, Тичар с 2007 по 2016 годы выступал за клубы "Тимро" (Швеция), "Крефельд" и "Кельн" (Германия) и "Слован" (Словакия).



"Текущий сезон 28-летний форвард начинал в "Автомобилисте" из Екатеринбурга, за который провел восемь матчей, набрав в них четыре (0+4) очка", - говорится в сообщении.



Контракт с новым нападающим заключен до конца апреля 2018 года.



Кроме того, в сообщении говорится, что команду покинул нападающий Кирилл Расказов, который продолжит свою карьеру в хабаровском "Амуре".