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Спорт

Словенский нападающий Рок Тичар пополнил состав нижегородского "Торпедо"

28 сентября 2017 17:45  [91] Спорт
Рок Тичар

Рок Тичар

Фото: ХК "Торпедо"

Словенский нападающий Рок Тичар пополнил состав нижегородского хоккейного клуба (ХК) "Торпедо". Сообщение об этом появилось на сайте клуба 28 сентября 2017 года.

Согласно информации, Тичар с 2007 по 2016 годы выступал за клубы "Тимро" (Швеция), "Крефельд" и "Кельн" (Германия) и "Слован" (Словакия).

"Текущий сезон 28-летний форвард начинал в "Автомобилисте" из Екатеринбурга, за который провел восемь матчей, набрав в них четыре (0+4) очка", - говорится в сообщении.

Контракт с новым нападающим заключен до конца апреля 2018 года.

Кроме того, в сообщении говорится, что команду покинул нападающий Кирилл Расказов, который продолжит свою карьеру в хабаровском "Амуре".

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