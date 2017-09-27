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Происшествия

Пропавшая в Приокском районе Нижнего Новгорода 13-летняя девочка найдена живой

28 сентября 2017 18:01  [129] Происшествия

Пропавшая в Приокском районе Нижнего Новгорода 13-летняя девочка найдена живой. Об этом пресс-служба УМВД РФ по городу сообщила 28 сентября 2017 года.

Напомним, что девочка ушла из дома 25 сентября и потом не вернулась.

"Разыскиваемая была обнаружена у своей подруги в одном из садоводческих товариществ Нижнего Новгорода. В настоящее время ее жизни и здоровью ничто не угрожает", - говорится в сообщении.

Сейчас девочка передана родителям. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины ухода ребенка из дома и другие обстоятельства произошедшего.

"По словам несовершеннолетней, никакие противоправные действия в отношении нее совершены не были", - пояснила пресс-служба.

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