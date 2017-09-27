Пропавшая в Приокском районе Нижнего Новгорода 13-летняя девочка найдена живой Происшествия

Пропавшая в Приокском районе Нижнего Новгорода 13-летняя девочка найдена живой. Об этом пресс-служба УМВД РФ по городу сообщила 28 сентября 2017 года.



Напомним, что девочка ушла из дома 25 сентября и потом не вернулась.



"Разыскиваемая была обнаружена у своей подруги в одном из садоводческих товариществ Нижнего Новгорода. В настоящее время ее жизни и здоровью ничто не угрожает", - говорится в сообщении.



Сейчас девочка передана родителям. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины ухода ребенка из дома и другие обстоятельства произошедшего.



"По словам несовершеннолетней, никакие противоправные действия в отношении нее совершены не были", - пояснила пресс-служба.