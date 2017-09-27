Подземный пешеходный переход на пл. Лядова в Нижнем Новгороде частично закрыт до 12 октября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подземный пешеходный переход на пл. Лядова в Нижнем Новгороде частично закрыт до 12 октября 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, с 28 сентября по 12 октября в связи с ремонтом подземного перехода на площади Лядова частично перекрыто движение пешеходов на участке подземного перехода через улицу Тимирязева. Ближайший пешеходный переход расположен в районе домов №№4 и 4а по улице Кулибина.

На перекрытой части тоннеля будут выполнены работы по замене лестничных сходов, оборудованы системы водоотведения, установлено освещение.

"Перекрытие части перехода со стороны улицы Тимирязева - это только первая часть всего объема работ, который будет выполнен по ремонту пешеходного перехода. Тоннель будет отремонтирован полностью до начала декабря 2017 года", - отмечается в сообщении.