Фото:
Подземный пешеходный переход на пл. Лядова в Нижнем Новгороде частично закрыт до 12 октября 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.
Согласно информации, с 28 сентября по 12 октября в связи с ремонтом подземного перехода на площади Лядова частично перекрыто движение пешеходов на участке подземного перехода через улицу Тимирязева. Ближайший пешеходный переход расположен в районе домов №№4 и 4а по улице Кулибина.
На перекрытой части тоннеля будут выполнены работы по замене лестничных сходов, оборудованы системы водоотведения, установлено освещение.
"Перекрытие части перехода со стороны улицы Тимирязева - это только первая часть всего объема работ, который будет выполнен по ремонту пешеходного перехода. Тоннель будет отремонтирован полностью до начала декабря 2017 года", - отмечается в сообщении.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+