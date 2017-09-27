Премьера спектакля "Кто боится Вирджинии Вульф" состоится в Нижегородском ТЮЗе 5 октября Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Премьера спектакля "Кто боится Вирджинии Вульф" состоится в Нижегородском театре юного зрителя 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского ТЮЗа 28 сентября 2017 года.



Согласно информации, спектакль поставлен по пьесе известного американского драматурга Эдварда Олби (18+).



"Действие разворачивается на протяжении рождественской ночи в доме внешне благопристойной и удачливой супружеской пары: профессора истории одного из колледжей Новой Англии Джорджа и его жены Марты. Джордж и Марта приглашают в гости молодых коллег по колледжу – Ника и Хани. Молодые люди становятся невольными зрителями и непосредственными участниками откровенного выяснения отношений между хозяевами дома. Все оказываются вовлеченными в игру, участники которой не останавливаются ни перед чем", - отмечается в релизе.



Над премьерой работали: режиссёр-постановщик и музыкальное оформление - Виктор Шрайман, художник-постановщик - заслуженный работник культуры РФ Владимир Ширин. Актеры: Владимир Берегов, Анна Бледникова, Диана Горишняя, Константин Кузьмичев и Никита Чеботарев.



Напомним, что 89-й сезон ТЮЗа закрылся 16 июня 2017 года спектаклем "Золушка", а юбилейный 90-й сезон в театре начался 14 сентября со спектакля "Бременские музыканты".