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Культура и отдых

Премьера спектакля "Кто боится Вирджинии Вульф" состоится в Нижегородском ТЮЗе 5 октября

28 сентября 2017 18:27  [47] Культура и отдых

Фото: сайт ТЮЗа

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Премьера спектакля "Кто боится Вирджинии Вульф" состоится в Нижегородском театре юного зрителя 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского ТЮЗа 28 сентября 2017 года.

Согласно информации, спектакль поставлен по пьесе известного американского драматурга Эдварда Олби (18+).

"Действие разворачивается на протяжении рождественской ночи в доме внешне благопристойной и удачливой супружеской пары: профессора истории одного из колледжей Новой Англии Джорджа и его жены Марты. Джордж и Марта приглашают в гости молодых коллег по колледжу – Ника и Хани. Молодые люди становятся невольными зрителями и непосредственными участниками откровенного выяснения отношений между хозяевами дома. Все оказываются вовлеченными в игру, участники которой не останавливаются ни перед чем", - отмечается в релизе.

Над премьерой работали: режиссёр-постановщик и музыкальное оформление - Виктор Шрайман, художник-постановщик - заслуженный работник культуры РФ Владимир Ширин. Актеры: Владимир Берегов, Анна Бледникова, Диана Горишняя, Константин Кузьмичев и Никита Чеботарев.

Напомним, что 89-й сезон ТЮЗа закрылся 16 июня 2017 года спектаклем "Золушка", а юбилейный 90-й сезон в театре начался 14 сентября со спектакля "Бременские музыканты".

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