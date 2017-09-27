Мужчина пострадал при пожаре в садовом домике в Нижегородской области 28 сентября

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Мужчина пострадал при пожаре в садовом домике в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области 28 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Сообщение о пожаре в садовом товариществе "Заря" в деревне Тепло-Троицкое поступило в МЧС в 20:15. В результате пожара ожоги второй и третьей степени 35% тела получил 57-летний хозяин домика. Пострадавшего госпитализировали в Дальнеконстантиновскую ЦРБ.
В результате пожара сгорел садовый домик на площади 42 кв.метра.
Причина пожара устанавливается.
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