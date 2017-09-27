Мужчина пострадал при пожаре в садовом домике в Нижегородской области 28 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина пострадал при пожаре в садовом домике в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области 28 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в садовом товариществе "Заря" в деревне Тепло-Троицкое поступило в МЧС в 20:15. В результате пожара ожоги второй и третьей степени 35% тела получил 57-летний хозяин домика. Пострадавшего госпитализировали в Дальнеконстантиновскую ЦРБ.

В результате пожара сгорел садовый домик на площади 42 кв.метра.

Причина пожара устанавливается.