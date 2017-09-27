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Происшествия

Два пешехода погибли в ДТП на дорогах Нижегородской области 28 сентября

29 сентября 2017 09:43  [59] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два пешехода погибли в ДТП на дорогах Нижегородской области 28 сентября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Первое ДТП произошло в 18:50 на 7 км автодороги Дзержинск – обход Нижнего Новгорода. Согласно информации, 25-летний водитель автомобиля ГАЗель совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 54-летний пешеход получил смертельное ранение.

Ещё один человек погиб в результате наезда автомобиля в Павловском районе. ДТП произошло в 19:00 на 69 км автодороги Нижний Новгород – Касимов. Как сообщает УГИБДД, 38-летний водитель автомобиля ГАЗ 278813 сбил 51-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.

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Теги:
ДТП УГИБДД
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